Serie D, il Lamezia Terme cala il poker sul Biancavilla

Rotondo successo del Lamezia Terme nell’anticipo della sesta giornata del Girone I di Serie D. La formazione lametina passa per 4-1 sul campo del Biancavilla di Francesco Cozza, giunto alla quarta sconfitta consecutiva.

Il vantaggio della formazione di Erra arriva alla mezz’ora del primo tempo con il colpo di testa vincente di Laaribi, ma pochi minuti più tardi i siciliani pareggiano con Manfré. In avvio di ripresa Lamezia nuovamente avanti con la bordata vincente di Tipaldi sugli sviluppi di un corner di Salandria; questa volta il vantaggio regge e al 35′ sul traversone di Provazza, il difensore Moi batte il proprio portiere. In pieno recupero il nuovo acquisto Bollino, entrato nella ripresa, lanciato in contropiede firma il definitivo 4-1.

Il Lamezia aggancia le tre squadre al comando della classifica, in attesa che queste scendano in campo nelle gare della domenica; notte fonda per il Biancavilla, con appena 3 punti conquistati in 6 giornate.