Promozione, gli anticipi: successi per San Giorgio e Borgo Grecanico

I tre anticipi della quinta giornata del Girone B di Promozione hanno visto il fattore campo farla da padrone, anche se tutti gli incontri sono rimasti in bilico fino alla fine.

Tre partite al “Longhi-Bovetto” e altrettanti successi per 1-0 ottenuti dal San Giorgio: a cadere sotto il colpo da tre punti di Totò Laurendi questa volta è il Melicucco. Secondo stop di fila per l’Archi, passato in vantaggio con Attinà a Bocale contro il Borgo Grecanico; la compagine melitese reagisce e nella ripresa trova prima il pari con un eurogol di Marengo, poi con la girata di testa di Lori ribalta il match e si porta a casa i tre punti. In attesa delle gare domenicali, il Caraffa aggancia lo Sporting in vetta battendo un Africo mai domo, che sotto di due reti siglate entrambe da Commisso, rimonta con Serna e Strati, ma il colpo di coda della compagine catanzarese lo firma Calabretta per il definitivo 3-2.