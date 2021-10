Prima Categoria, gli anticipi: Palmese senza freni, cade ancora la Villese

Ben cinque le gare della seconda giornata del Girone D di Prima Categoria disputate in anticipo, tra queste spicca ancora una volta il match della Palmese che regala un altro show. Dopo i 6 gol all’Ardore, i neroverdi passano per 4-0 in casa del Santa Cristina, chiudendo il match già prima dell’intervallo con le reti di Legato, Crucitti e La Scala; nella ripresa arriva il poker firmato da Saba (nell’immagine principale, con la maglia della Reggiomediterranea). Contando anche il doppio confronto di Coppa Calabria contro il Saint Michel, la Palmese ha ottenuto quattro successi in altrettanti incontri, segnando ben 18 gol senza subirne alcuno.

A punteggio pieno dopo due turni, assieme alla compagine di Palmi, troviamo il Nuovo Polistena, vittorioso in rimonta a Locri contro l’Ardore per 2-1, e il Saint Michel, il quale espugna il “Santoro” di Villa San Giovanni infliggendo alla Villese la seconda sconfitta consecutiva. Secondo pareggio di fila per il Catona che fa 1-1 in casa con il Palizzi; battuta d’arresto per il Lazzaro, sconfitto 1-0 a Bianco dalla formazione locale.