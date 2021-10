I Top&Flop di Vicenza-Reggina: muro Cionek, Galabinov decide

La Reggina torna dal Romeo Menti di Vicenza con i tre punti. Decide la rete di Andrej Galabinov, alla quarta marcatura stagionale. Nella ripresa la compagine amaranto, guidata da un Cionek onnipresente, contiene senza affanni i tentativi locali. Questi i Top e Flop della gara tra Vicenza e Reggina:

TOP

Thiago Cionek – Dal primo al novantesimo, recupero compreso, mura tutti i tentativi offensivi vicentini. Rende la vita impossibile a Diaw, accende duelli fisici con chiunque si trovi sulla sua strada, non ne perde nessuno. Nella fase in cui la Reggina contiene, lui emerge alla distanza.

Andrej Galabinov – Stranamente sbaglia la prima occasione, mandando alta la “testata” sul cross di Di Chiara. Ma alla seconda palla non fallisce: chirurgico il destro che batte Grandi e regala tre punti esterni alla Reggina.

FLOP

Samuele Longo – Non vede la porta, non solo perché è quasi sempre oscurato dagli interventi della coppia centrale difensiva Cionek-Stavropoulos, ma anche perché quando ha lo spazio per concludere, preferisci complicarsi la vita andando ad ingarbugliarsi tra le maglie amaranto.