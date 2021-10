Vicenza-Reggina, la probabile formazione biancorossa: Diaw in avanti, tre dubbi per Brocchi

Una sconfitta e una vittoria. E’ il bilancio attuale del Vicenza con Brocchi in panchina, subentrato in seguito alla sconfitta esterna dei biancorossi contro la Spal. Dopo aver trovato il primo successo stagionale (in trasferta contro il Pordenone), i veneti sono a caccia dei primi punti tra le mura amiche del ”Menti”.

Contro una Reggina dalla forte voglia di rivalsa dopo il ko di Pisa, mister Brocchi dovrebbe confermare gran parte degli undici scesi in campo prima della sosta. Brosco dovrebbe prendere il posto dell’indisponibile Cappelletti nel trio difensivo, Taugourdeau potrebbe partire dal 1′ a dispetto di Ranocchia (fitto ballottaggio tra i due) e Dalmonte sarebbe in pole su Proia per agire sulla trequarti alle spalle delle due punte.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Taugourdeau, Zonta, Crecco; Dalmonte; Diaw, Longo. All. Brocchi

BALLOTTAGGI; Taugourdeau-Ranocchia 55-45%, Dalmonte-Proia 55-45%, Longo-Meggiorini 60-40%

INDISPONIBILI: Lanzafame, Cappelletti, Rigoni

Si ringrazia per la disponibilità il collega Daniele Scaramella di Biancorossi.net