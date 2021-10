Vicenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: torna Stavropoulos, dubbio in attacco

L’entusiasmo di chi vuol tornare in campo, la voglia di vuol fare risultato e non tornare da Vicenza a mani vuote. E’ quello che ha trasmesso Alfredo Aglietti quest’oggi, in occasione della consueta conferenza stampa pre-gara che avvicina alla trasferta del ”Menti”. Amaranto in campo dopo la sosta e, ancora, dopo la brusca frenata di Pisa, dove è arrivato il primo ko della stagione. L’obiettivo è ripartire e lo si cercherà di fare con un organico che, per gran parte, ha beneficiato di una settimana in cui il tecnico ha potuto lavorare sulla condizione fisica dei propri calciatori.

La Reggina arriva a Vicenza con un Ménez in più (il francese torna a disposizione dopo cinque turni di stop) ma con le assenze di Regini, Adjapong e Micai (squalificato). In Veneto sarà debutto dal 1′ per Stefano Turati e vi sarà il ritorno dal 1′ di Stavropoulos. Calabresi verso il ritorno al 4-4-2, con Ménez e Montalto che si contendono una maglia da titolare al fianco di Galabinov.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Turati

BALLOTTAGGI: Bellomo-Laribi 60-40%, Montalto-Ménez 55-45%

INDISPONIBILI: Adjapong, Regini

SQUALIFICATI: Micai