Vicenza-Reggina, Aglietti: “Menez e Rivas ok, Regini out”

In conferenza stampa il tecnico della Reggina, Alfredo Aglietti, prima della partenza verso Vicenza ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori. “Regini si è fermato per un problema, Menez è recuperato e ci sarà. Denis è a mezzo servizio mentre Rivas è rientrato, è già a Vicenza e capiremo come utilizzarlo domani”.