Vicenza-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 14:00 di domani pomeriggio andrà in scena il match tra Vicenza e Reggina, gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie B. Una partita dall’esito per nulla scontato quella del “Menti” di Vicenza, con le due squadre che vivono al momento due situazioni completamente diverse: gli amaranto sono decimi in classifica a quota 10 punti, pur avendo racimolato solamente due punti nelle ultime tre uscite; discorso diametralmente opposto invece per gli uomini di Brocchi, che nonostante il diciannovesimo posto in campionato e i soli 3 punti raccolti sono reduci dal successo per 2-4 contro il Pordenone, che potrebbe aver rilanciato il morale dei biancorossi dopo l’avvio disastroso. Sono 7 i precedenti ufficiali in terra veneta: bilancio in perfetto equilibrio tra Vicenza e Reggina, con 2 successi per parte e ben 3 pareggi.

Probabile formazione Vicenza

Mister Brocchi dovrà fare a meno di Lanzafame, Cappelletti e Rigoni. Brosco, Padella e Pasini saranno i tre centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Grandi, con Crecco e Di Pardo sulle corsie esterne. Taugourdeau parte favorito su Ranocchia per una maglia da titolare a centrocampo, affiancato da Zonta, mentre Diaw e Longo guideranno l’attacco grigiorosso. Dalmonte (in ballottaggio con Proia) agirà sulla trequarti.

VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Taugourdeau, Zonta, Crecco; Dalmonte; Longo, Diaw. All. Brocchi

Probabile formazione Reggina Aglietti potrà contare nuovamente su Menez, al rientro dall’infortunio, ma dovrà fare a meno di Regini, Adjapong e dello squalificato Micai. Prima da titolare dunque per Turati tra i pali, con Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara a completare il reparto difensivo. Hetemaj affiancherà Crisetig a centrocampo, mentre Ricci e Bellomo agiranno nel ruolo di esterno di centrocampo. Montalto favorito su Menez per una maglia da titolare in attacco, in coppia con Andrej Galabinov. REGGINA (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

Vicenza-Reggina pronostico Reggina di mister Aglietti che parte leggermente sfavorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 2 quotato a 2.90 rispetto alla vittoria dei biancorossi quotata 2.65 (Sisal) e 2.70 (Snai). Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 2.85 Snai/2.90 Sisal). Interessante anche il segno X2+ MULTIGOAL 1-4 a quota 1.67 (Sisal).