Viareggio Cup: si riparte dal 16 al 30 marzo 2022

Riceviamo e pubblichiamo – Il consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori ha ufficializzato le date della prossima edizione – la numero 72 – della Viareggio Cup: la manifestazione si svolgerà dal 16 al 30 marzo 2022.

La rassegna sarà riservata alla categoria Under 18 (vale a dire giocatori nati dopo il 1 gennaio 2004), con la possibilità di utilizzare tre fuori quota del 2003 e cinque prestiti (che non potranno essere fuoriquota).

«Dopo due anni senza torneo a causa della pandemia – ha sottolineato il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – ripartiamo con slancio e con tanta voglia di riportare sul campo le giovani promesse del calcio internazionale. Sì, il 2022 sarò l’anno della rinascita della Viareggio Cup».

La partecipazione degli atleti sarà subordinata alle disposizioni anti-Covid 19 in vigore nel periodo del torneo, che verranno comunque diramate al più presto. La novità della prossima edizione sarà rappresentata dall’ingresso della Viareggio Cup nel mondo degli e-sports.

«Non ci siamo dimenticati del torneo femminile che ci ha dato molte soddisfazioni – ha concluso Palagi -: stiamo lavorando per l’organizzazione della terza edizione della Women’s Viareggio Cup, riservata a squadre della categoria Primavera, il cui svolgimento è in linea di massima previsto in contemporanea con il torneo maschile».