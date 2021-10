Ultime News

Di seguito, le decisioni determinate dal Giudice Sportivo di Serie D in merito alle gare della quinta giornata del Girone I. SOCIETÀ Ammenda di € 500,00 alla Cavese DIRIGENTI Inibizione fino al 19/10/2021 per Angelo Sorace...

Reggina

Una vittoria, zero pareggi e sei sconfitte, per un totale di 3 punti in classifica. E’ questo il bilancio attuale del Vicenza, che sabato 16 ottobre alle ore 14 sfiderà la Reggina al ”Romeo Menti”. A pochi...