Lorenzo Crisetig e la Reggina ancora insieme, fino al 2024. È lo stesso centrocampista friulano, capitano degli amaranto, a confermare in una intervista al Corriere dello Sport, le indiscrezioni dei giorni scorsi.

“Ne abbiamo parlato, accordo definito, presto l’ufficializzazione. Un’ottima soluzione -spiega Crisetig al Corriere dello Sport -. Vuol dire che credono in me. Poi sono stato accolto da società e città in modo splendido. Bello rimanere alla Reggina ed a Reggio Calabria“.