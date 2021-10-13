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Vicenza-Reggina: arbitra Gariglio

Vicenza-Reggina: arbitra Gariglio
Reggina
13/10/2021 12:41 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Ecco le designazioni per l'ottava giornata

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare dell’8a giornata della Serie BKT 2021/2022.

 

ASCOLI – LECCE h. 14.00
DIONISI
RANGHETTI – MIELE D.
IV: VILLA
Var: MARINELLI
Avar: CECCONI

CROTONE – PISA h. 14.00
BARONI
PAGANESSI – SCARPA
IV: SCATENA
VAR: DI MARTINO
AVAR: PAGNOTTA

LR VICENZA – REGGINA h. 14.00
GARIGLIO
ALASSIO – GARZELLI
IV: GIORDANO
VAR: PAIRETTO
AVAR: MARGANI

PORDENONE – TERNANA h. 14.00
MINELLI
DI MONTE – CIPRIANI
IV: BONACINA
VAR: GHERSINI
AVAR: ROSSI C.

COSENZA – FROSINONE h. 16.15
FOURNEAU
AVALOS – D’ASCANIO
IV: GEMELLI
VAR: RAPUANO
AVAR: CAPALDO

PERUGIA – BRESCIA h. 16.15
GUIDA
COLAROSSI – SACCENTI
IV: SCARPA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROSSI L.

COMO – ALESSANDRIA h. 18.30
PEZZUTO
MUTO – TRINCHIERI
IV: CHERCHI
VAR: PICCININI
AVAR: AFFATATO

CREMONESE – BENEVENTO Domenica 17/10 h. 14.00
MARCENARO
SCHIRRU – VIGILE
IV: ANGELUCCI
VAR: SOZZA
AVAR: VECCHI

PARMA – MONZA Domenica 17/10 h. 16.15
MARESCA
VALERIANI – DI VUOLO
IV: ACANFORA
VAR: AYROLDI
AVAR: PAGLIARDINI

CITTADELLA – SPAL Domenica 17/10 h. 20.30
FERRIERI CAPUTI
GIALLATINI – DE MEO
IV: RICCI
VAR: MARIANI
AVAR: GALETTO

Redazione ReggioNelPallone.it
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