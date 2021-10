Vicenza-Reggina, i precedenti in serie B: ultima vittoria amaranto nel 2011

In serie B sono sei i precedenti tra Vicenza e Reggina giocati in Veneto. L’ultima vittoria degli amaranto risale ad oltre dieci anni fa quando, una rete di Francesco Cosenza, permise alla compagine calabrese di espugnare il “Romeo Menti”. Il bilancio delle gare giocate tra le due squadre a Vicenza (solo in cadetteria) è di due vittorie amaranto, tre pareggi e un solo successo vicentino.

Questi i precedenti con marcatori:

SERIE B 2001-2002, 17^ giornata (16/12/2001) – VICENZA-REGGINA 1-2: 15’ pt Jiranek, 22’ pt Savoldi (R), 28’ pt Margiotta (V).

SERIE B 2009-2010, 24^ giornata (6/2/2010)- VICENZA-REGGINA 3-1: 29′ pt Di Cesare (V), 31′ pt Litteri (V), 19′ st Brienza (R), 26′ s Sgrigna (V).

SERIE B 2010-2011, 28^ giornata (26/2/2011) – VICENZA-REGGINA 0-1: 46′ pt Cosenza.

SERIE B 2011-2012, 21^ giornata (6/1/2012) – VICENZA-REGGINA 0-0

SERIE B 2012-2013, 42^ giornata (18/5/2013) – VICENZA –REGGINA 0-0

SERIE B 2020-2021, 14^ giornata (22/12/2020) – VICENZA-REGGINA 1-1: 44’ pt Bianchi (R), 15’ st Longo (V)