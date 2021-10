Reggina: cinque rinnovi definiti, adesso tocca a Stavropoulos

Intervenuto a LaC il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha confermato i passi in avanti per il rinnovo dei contratti di Nicola Bellomo, Lorenzo Crisetig, Adriano Montalto, Giuseppe Loiacono e Daniele Liotti. “Siamo ormai in fase di definizione” ha detto Taibi. La novità sta nella trattativa avviata anche per il prolungamento del contratto del difensore greco Dimitrios Stavropoulos, con il quale è iniziato il dialogo tra le parti. La Reggina punta a blindare lo zoccolo duro.