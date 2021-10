Serie D, altra goleada del Cittanova, pari del San Luca, vince il Lamezia

Due vittorie e nove gol segnati in quattro giorni per il Cittanova, che nella quinta giornata del Girone I di Serie D si prende la copertina travolgendo 5-0 la Sancataldese, bissando così il 4-0 di mercoledì a Messina. Bukva e Bonanno mettono la partita in discesa nel primo tempo, terza rete in avvio di ripresa firmata da Gaudio, poi ancora Bonanno nel finale colpisce altre due volte portandosi a casa il pallone. Sorride il Cittanova, può farlo anche il San Luca che in casa del Portici (a punteggio pieno dopo 4 turni) ottiene un pari per 1-1: Crucitti dal dischetto porta avanti la squadra di Ignoffo, il pareggio campano è di Manfrellotti.

Il Portici resta in vetta alla classifica, dato che neanche la Cavese è riuscita ad ottenere la quinta vittoria, bloccata inaspettatamente in casa dal Giarre, ancora fermo a zero punti prima del match. L’ex della Reggiomediterranea, Tato Diaz porta avanti i campani a meno di un quarto d’ora dal termine, ma in pieno recupero Marchetti regala ai siciliani il primo punto stagionale. A tre lunghezze dalla vetta, alla pari del San Luca, c’è il Lamezia Terme che colpisce due volte nel primo tempo con l’ex Reggina Maimone, nuovamente in gol, e Verso; solo a partita ormai finita arriva la rete della bandiera del Licata con Candiano. Può sorridere anche il Castrovillari che ottiene un prezioso 2-2 a Paternò, andando sotto dopo pochi minuti e ribaltando tutto a cavallo del 20′ con le reti di Teyou e Carrozza; nella ripresa il pari locale di Bontempo dal dischetto. Il Rende cade anche a Trapani, andando sotto per le reti di De Felice e Musso, De Miranda riapre il match ma la rimonta non riesce e i cosentini restano a quota uno in classifica.

La Gelbison aggancia Cavese e Portici al comando battendo 3-0 l’FC Messina; ad un punto dalla vetta arrivano un po’ a sorpresa il Città di Sant’Agata, che infligge al penalizzato Troina la quinta sconfitta di fila, e il Real Aversa, vittorioso 3-2 contro il Biancavilla di Cozza; con l’identico punteggio, l’Acireale ottiene il successo casalingo contro il Santa Maria del Cilento.

