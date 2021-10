Promozione B, Sporting al comando, parità tra Capo Vaticano e Brancaleone

I quattro anticipi della quarta giornata del Girone B di Promozione avevano determinato il primo tentativo di fuga da parte dello Sporting Catanzaro Lido vittorioso sulla Gioiese, seguito a breve distanza dal Caraffa corsaro in casa dell’Archi. Sempre sabato aveva ottenuto la seconda vittoria in campionato il San Giorgio, mentre il pari tra Bagnarese e Rombiolese aveva consentito ad entrambe di schiodarsi da quota zero in classifica (clicca qui per il riepilogo degli anticipi).

Nelle gare della domenica spicca il 2-2 nel match di Ricadi tra Capo Vaticano e Brancaleone con i locali che agguantano il pari al 96′, portandosi al terzo posto solitario. Gruppone a metà classifica composto da ben sei squadre, tra queste l’Africo, che con Gioacchino Criaco e Gobatto piega il Vallata del Torbido, la Cinquefrondese, la quale grazie a Germanò infligge a domicilio la quinta sconfitta al San Gaetano, e il Melicucco, che ottiene i tre punti al termine di un pirotecnico duello con il Ravagnese (anch’esso a quota sei) vincendo 3-2 con la decisiva doppietta di Galati.

