Ex Reggina: Sarao e Rolando in gol nell’ultimo turno di serie C

Con la sosta del campionato di serie B per gli impegni delle Nazionali, l’ultimo weekend è stato contraddistinto dalle gare dei tre gironi della serie C. Giornate prolifica per molti calciatori ex Reggina, andati a segno nel turno appena archiviato. Decisive le reti due amaranto nel successo del Gubbio contro il Pontedera: marcatori, nel 3 a 0 finale, anche Manuel Sarao e Miguel Maza. In gol anche Gabriele Rolando nella vittoria in trasferta del Catanzaro a Pagani (0-2), così come Abdou Doumbia nel rotondo successo della Carrarese contro l’Imolese.