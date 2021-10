1^ Categoria D, Palmese a valanga, pari-spettacolo tra Lazzaro e Catona

La prima giornata del Girone D di Prima Categoria ha subito regalato un grande show da parte della Palmese, indicata assieme alla Pro Pellaro come squadra da battere. La compagine neroverde ha esordito vincendo 6-0 contro l’Ardore con tripletta di Fiorino, doppietta di Pasini e rete di Saba, che già indossava questa maglia in Serie D un paio di stagioni fa con ottimi risultati. Risposta a distanza della Deliese, 3-0 al Bianco con le firme di Catalano, Corrao e Gaetano.

Esordio con sconfitta per la Villese, battuta dalla Bovese grazie al penalty trasformato da Marengo; vince anche il Nuovo Polistena contro la Scillese. Due i pareggi: lo 0-0 tra Siderno e Taurianovese e il rocambolesco 3-3 tra Lazzaro e Catona. Negli anticipi del sabato, successo del Saint Michel contro il Santa Cristina, sospesa invece per maltempo dopo un’ora Palizzi-Pro Pellaro (clicca qui per il focus sugli anticipi).

Clicca qui per risultati, classifica e prossimo turno