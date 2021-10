Promozione, gli anticipi: lo Sporting piega la Gioiese, vince il San Giorgio, cade l’Archi

Disputata la prima metà delle gare della quarta giornata del Girone B di Promozione, 90′ che hanno posto la candidatura seria ed effettiva dello Sporting Catanzaro Lido, ufficialmente una delle squadre da battere e che punta al salto di categoria. Nel big-match con la Gioiese giocato al Centro Tecnico Federale, la compagine catanzarese si è imposta di misura, 1-0 sulla squadra viola, match-winner Matteo Mancuso che consegna la quarta vittoria in quattro partite ai suoi.

Alle spalle della capolista si colloca il Caraffa, che riesce ad espugnare il “Lo Presti” di Gallico battendo l’Archi 2-0, in gol nel primo tempo Scalzo e il bomber Velio Passafaro dal dischetto. Primo stop per la formazione di mister Verbaro, la quale resta comunque nelle parti alte della classifica, dove si avvicina il San Giorgio: i neroverdi ottengono la seconda vittoria casalinga battendo di misura (1-0) il Borgo Grecanico, a segno nel primo tempo Monorchio. Termina invece in parità lo scontro diretto in fondo alla classifica tra Bagnarese e Rombiolese: ospiti avanti con Sokona, pari dei tirrenici con Morello; per entrambe si tratta del primo punto in campionato.