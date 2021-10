1^ Categoria, gli anticipi: il maltempo ferma Palizzi e Pro Pellaro, vince il Saint Michel

Parte con due anticipi il Girone D di Prima Categoria, ma ad arrivare al 90′ di questa prima giornata sono solamente, per adesso, due squadre: il Saint Michel e il Santa Cristina, che nella sfida del Polivalente hanno battagliato e regalato spettacolo. A prevalere infine è stata la compagine di mister Cambrea per 3-2 grazie alla doppietta di Zappia e alla rete di Capria; il Santa Cristina ha risposto da par suo ma le marcature di De Crea e Crucitta non sono bastate per uscire imbattuto dallo stadio di Gioia Tauro.

Dura invece poco più di un tempo l’incontro a tinte bianconere tra Palizzi e Pro Pellaro. La squadra ospite guidata da mister Arcidiaco, è tra le favorite del campionato e fin da subito prova a far sua l’intera posta in palio contro l’ostico avversario. Una zampata di Manuel Marino su azione d’angolo porta avanti la Pro Pellaro che in vantaggio di una rete arriva al riposo. Durante l’intervallo arriva la pioggia che in avvio di ripresa si intensifica a tal punto da costringere il direttore di gara a sospendere il match poco prima del quarto d’ora.