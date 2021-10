Reggina: per Turati debutto e parata decisiva con l’Italia Under 21

Ad una settimana dall’esordio in serie B con la Reggina, altro debutto per il portiere Stefano Turati che ieri ha difeso i pali dell’Italia under 21 contro la Bosnia.

A Zenica, nell’ incontro valido per le qualificazioni all’ Europeo 2023 (gruppo F), gli azzurrini hanno vinto per 2 reti a uno, restando a punteggio pieno. In gol Okoli e Vignato per l’Italia, Barisic per la Bosnia. Dopo due incertezze il portiere è decisivo, nel recupero, quando vola su una conclusione di Dedic e salva la vittoria.

Ha giocato novanta minuti con la nazionale under 20 Alessandro Cortinovis, nel pareggio contro l’Inghilterra, mentre è rimasto in campo per 56 minuti Rigoberto Rivas nello 0 a 0 tra Honduras e Costa Rica.