Trasferta in terra ciociara per l’U17 di mister Zito, che nel weekend sarà impegnata in quel di Ferentino per sfidare il Frosinone. Settimana di riposo, invece, per le compagini Primavera, U16 e U15, in quanto i rispettivi campionati riprenderanno la settimana prossima. Di seguito, il programma delle giovanili nel week-end:

PRIMAVERA

Pausa

UNDER 17, 5ª GIORNATA

Frosinone-Reggina domenica 10 ottobre ore 11:00 – Stadio Comunale di Ferentino

UNDER 16

Pausa

UNDER 15

Pausa