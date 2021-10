Reggina, Hetemaj: “Euforico per il gol sotto la curva”

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, Perparim Hetemaj ha raccontato i suoi primi mesi in città, analizzando il momento attuale della Reggina e del campionato di B. Queste alcune dichiarazioni del centrocampista finlandese alla Gazzetta del Sud:

Hetemaj e Reggio – “Mi trovo bene in città, mi piace stare qui, sono molto contento. Dopo il gol ero abbastanza euforico, non segnavo da tanto tempo ed è sempre una sensazione unica, farlo poi “sotto” la nostra curva è stato ancora più bello”.

La sconfitta di Pisa e la prossima sfida a Vicenza – “Dopo Pisa non ci siamo detti nulla di particolare, abbiamo analizzato con attenzione la partita, sappiamo che questo è un campionato lungo e duro. Anche se è arrivata la nostra prima sconfitta non dobbiamo fare drammi, sicuramente preferivamo non perdere, gli episodi ci sono stati sfavorevoli ma abbiamo il carattere per reagire subito. La stagione è ancora all’inizio, dobbiamo concentrarci per allenarci bene durante questa sosta e arrivare pronti alla trasferta di Vicenza. Sarà una partita dura, come tutte del resto, troviamo una squadra forte che nell’ultimo turno ha conquistato la prima vittoria stagionale e giocherà in casa, avranno sicuramente entusiasmo e voglia di ripetersi. Noi dobbiamo fare semplicemente il nostro, non guardare agli altri, giocando come sappiamo”.

Gli obiettivi della Reggina – “Vedremo strada facendo. Adesso è importante produrre il massimo sforzo durante gli allenamenti, il lavoro pagherà tanto in futuro”.

fonte: Gazzetta del Sud