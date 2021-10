Promozione e 1^ Categoria, gli anticipi di sabato 9 ottobre

Big match in Promozione tra Sporting CZ Lido e Gioiese, l'Archi riceve il Caraffa, il San Giorgio ospita il Borgo; in 1^ Categoria, Pro Pellaro di scena a Palizzi

Sono 6 gli anticipi previsti per sabato 9 ottobre tra il Girone B di Promozione e il Girone D di Prima Categoria, torneo che debutterà in questo weekend con le gare della prima giornata.

PROMOZIONE GIRONE B – Come già accaduto un paio di settimane fa, anche la quarta giornata di Promozione sarà divisa a metà con quattro incontri previsti al sabato. Campo principale, senza ombra di dubbio, sarà quello del Centro Tecnico Federale di Catanzaro dove si sfideranno lo Sporting Catanzaro Lido, capolista a punteggio pieno, e la Gioiese di mister Nocera, seconda a due lunghezze. Spettatori molto interessati saranno Archi e Caraffa, impegnati nel confronto diretto in programma al “Lo Presti” di Gallico Superiore. A Croce Valanidi invece il San Giorgio, a caccia di riscatto, ospiterà il Borgo Grecanico che arriva da due vittorie di fila. Già molto delicato il match in programma al Comunale di Bagnara tra la Bagnarese e la Rombiolese, entrambe ancora ferme in fondo alla classifica senza punti.

1^ CATEGORIA GIRONE D – Due anticipi in programma per la prima giornata del Girone D di Prima Categoria. Allo stadio “Diano” di Palizzi sarà derby tra compagini bianconere, con i padroni di casa, tra le squadre che da più stagioni militano nella categoria, che riceveranno la visita della Pro Pellaro, una delle favoritissime per la vittoria finale, guidata in panchina da mister Arcidiaco e con un organico di altissimo livello. Al Polivalente di Gioia Tauro toccherà invece a Saint Michel e Santa Cristina dare il via al loro campionato: entrambe già scese in campo nel primo turno di Coppa Calabria, sono state eliminate rispettivamente da Palmese e Deliese.