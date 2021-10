Ex Reggina, Garufo firma con il Canicattì

Nuova squadra per l’ex Reggina Desiderio Garufo . L’esterno 34enne è un nuovo calciatore del Canicattì, squadra siciliana che milita nel campionato di Eccellenza. Reduce dall’esperienza a Catanzaro, Garufo vanta oltre 300 presenze tra B e C. “Il Canicattì non merita di stare in Eccellenza, spero di dare una mano per il raggiungimento di un obiettivo che manca in questa città da diversi anni” ha detto Garufo.

Ultime News

Giovanili Amaranto Reggina, settore giovanile: il programma del weekend 08/10/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Trasferta in terra ciociara per l’U17 di mister Zito, che nel weekend sarà impegnata in quel di Ferentino per sfidare il Frosinone. Settimana di riposo, invece, per le compagini Primavera, U16 e U15, in quanto i rispettivi...