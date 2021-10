Torna il premio sportivo Oreste Granillo: domani la presentazione

Si svolgeràpresso il Museo Nazionale del Bergamotto sita in Via dei Filippini, 50 la conferenza stampa per la presentazione della terza edizione del Premio Sportivo “Oreste Granillo RP”. Parteciperanno l’ideatore della kermesse il giornalista Maurizio Insardà, Maria Stella Granillo figlia dell’indimenticabile Presidente, Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città, Vincenzo Pacilè amministratore delegato RP Servizi Italia, Maurizio Condipodero Presidente Regionale del Coni Calabria e Saverio Minarchi Presidente FIGC Calabria.