Serie D, il Cittanova cala il poker a Messina, primo stop del San Luca

Il turno infrasettimanale del Girone I di Serie D ha consegnato al Cittanova i primi sorrisi con annessi tre punti, ottenuti in goleada a Messina. La formazione di Di Gaetano passa con un netto 4-0, con Giuseppe De Marco a sbloccare il risultato poco dopo la mezz’ora finalizzando un’azione prolungata dei giallorossi, il raddoppio di Bonanno in avvio di ripresa, poi ancora De Marco in mischia insacca la sua doppietta nel finale, seguito subito dopo da Olivato, appena mandato in campo dal tecnico.

Prima vittoria per il Cittanova e prima sconfitta per il San Luca, battuto per 2-0 a Licata dalle reti di Minacori e Samake. Torna il sorriso invece in casa Lamezia Terme, che a sua volta impegnato in Sicilia, a Giarre, ottiene l’intera posta in palio grazie alla rete di Maimone nel primo tempo. Dopo l’exploit in terra lametina, cade nuovamente il Castrovillari, battuto in rimonta dal Portici: Rodi illude i Lupi del Pollino, Manfrellotti pareggia e al 90′ Izzo regala ai campani la quarta vittoria in altrettante partite. Portici infatti ancora a punteggio pieno assieme alla Cavese che passa in casa della Sancataldese con le reti di dell’ex Reggiomediterranea Tato Diaz e dell’ex Hinterreggio Paolo Carbonaro.

Alle spalle della coppia al comando seguono a quota dieci la Gelbison, che con un gol di Khoris infligge la seconda sconfitta di fila al Biancavilla di Cozza, e il Paternò, il quale non va oltre il pari in casa del Santa Maria del Cilento. Con il San Luca a nove punti ci sono adesso il Città di Sant’Agata, che al 93′ espugna Rende con un rigore di Catalano, e il Real Aversa, il quale fa suo il pirotecnico incontro di Troina, vincendo 5-4.

