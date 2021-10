Eccellenza, esonerato Pacino, l’Acri affida la panchina a Pascuzzo

Sollevato dall'incarico Pacino, che ha raccolto 2 punti in 3 partite; alla guida dei rossoneri ci sarà Pascuzzo, già tecnico acrese in passato

Primo avvicendamento su una panchina di Eccellenza in questa stagione: è terminato dopo solo tre giornate il campionato di mister Vincenzo Pacino alla guida del Città di Acri, sollevato dall’incarico a seguito dei risultati deludenti maturati in questo avvio di torneo, con soli 2 punti raccolti in 270′.

I rossoneri hanno già ufficializzato il nuovo tecnico che sarà Mario Pascuzzo, alla guida del club anche in passato con ottimi risultati. Di seguito il comunicato del club acrese.

Comunicato Ufficiale Asd Città di Acri

La società dell’Asd Città di Acri, è lieta di annunciare Mario Pascuzzo come nuovo allenatore della prima squadra. Per Mario, acrese doc, si tratta di un ritorno in rossonero dopo le positive esperienze che lo hanno visto vincere anche una Coppa Italia nella stagione 2015-2015.