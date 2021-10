Concluso il corso per collaboratore della gestione sportiva: 24 nuovi dirigenti abilitati

Riceviamo e Pubblichiamo – “Si è concluso il Corso Collaboratore Gestione Sportiva organizzato da Adise e CR Calabria. Con la sessione di esame, un test scritto ed una prova orale, termina il percorso di studio dei 24 corsisti che hanno avuto la possibilità di apprendere nozioni che spaziano dalla comunicazione al marketing, dal regolamento del gioco alle NOIF, dal Codice di Giustizia Sportiva alla medicina dello sport, dall’impiantistica sportiva alle normative giuridiche e fiscali applicate allo sport. “Con la chiusura di questo quarto corso per collaboratore della gestione sportiva – così il Presidente Saverio Mirarchi – proseguiamo il percorso di formazione dei nostri dirigenti allo scopo di dare qualità e prospettiva al calcio dilettantistico calabrese. Questi corsi rappresentano un mezzo di assoluto valore per raggiungere livelli alti di conoscenza organizzativa e di regole e regolamenti di un mondo, quello del calcio, che oggi ha un impellente bisogno di professionalità e competenza per affrontare le innumerevoli problematiche dello sport di base. Un ringraziamento all’Adise ed alla Lega Nazionale Dilettanti per questa proficua sinergia che permette ai nostri dirigenti di maturare queste importanti esperienze. Un grande in bocca al lupo a tutti i corsisti per i loro futuri percorsi sportivi”.

Di seguito l’elenco dei 24 corsisti abilitati: Addesi Angelo, Addino Luigi, Anzelmo Domenico, Arcidiacono Giovanni, Beltramo Vittorio, Bilardi Pasquale, Bossio Rocco, Canino Nicola, Carrozza Jhon, Cataldo Giampaolo, Cefalà Giovanni, Chiarello Daniele, Coscarello Francesco, Covato Gianmarco, Finocchiaro Angelo, Foderaro Marco, Giannarelli Andrea, Lagamba Francesco, Musolino Giuseppe, Praticó Giuseppe, Rovito Rossana, Sapone Fabio, Silvestri Pasquale, Spadafora Michele”.

Fonte: CR CALABRIA