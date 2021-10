Serie D, San Luca a punteggio pieno, il Castrovillari espugna Lamezia

Un gol di Nikolic regala al San Luca la terza vittoria in tre gare, piegando l'FC Messina; Lupi del Pollino corsari in rimonta a Lamezia Terme

La terza giornata del Girone I di Serie D ha mantenuto quasi invariato il gruppetto al comando, composto adesso da quattro formazioni. Tra queste c’è sempre il San Luca, che ottiene la terza vittoria su tre partite battendo di misura l’FC Messina grazie al secondo gol nel torneo di Nikolic, a metà ripresa. A condividere la vetta con gli aspromontani troviamo la Cavese, vittoriosa quasi al 90′ grazie ad Allegretti contro il Santa Maria del Cilento, il Portici, che con un gol per tempo infligge la prima sconfitta da tecnico del Biancavilla a Ciccio Cozza, e il Paternò, al quale basta una rete di Rizzo nel primo tempo per avere la meglio del Troina, inchiodato sul fondo della classifica con ancora i 6 punti di penalità da recuperare per intero.

Colpaccio a sorpresa del Castrovillari che espugna il campo del favorito Lamezia Terme per 3-1: i lametini trovano a freddo il vantaggio con Haberkon, immediata la reazione dei Lupi del Pollino in gol con Rodi; alla mezz’ora l’ex Reggina Tripicchio firma la rete del sorpasso, infine è Perri in contropiede a chiudere il match. Primi punti per il Castrovillari e primo punto anche per il Rende, capace di impattare 0-0 in casa del forte Acireale. Un gol di Khoris al 90′ evita la sconfitta casalinga alla Gelbison contro il Licata: la compagine di Vallo della Lucania si assesta alle spalle delle quattro al comando, tallonata da Real Aversa e Sant’Agata distanti un punto, vittoriose rispettivamente contro Giarre e Sancataldese.

Non si è disputata Cittanova-Trapani a causa di una positività al Covid tra i siciliani. Mercoledì 6 ottobre si torna in campo per la quarta giornata nel turno infrasettimanale.

