Promozione Girone B, Sporting in vetta, Gioiese e Archi inseguono

Resta una sola squadra a punteggio pieno dopo la terza giornata nel Girone B di Promozione, ed è lo Sporting Catanzaro Lido che con un gol di Bellia passa sul campo della Cinquefrondese e stacca l’Archi, fermato sul risultato di 1-1 a Mammola dal Vallata del Torbido con il botta e risposta firmato da Megna e D’Agostino.

La formazione di Verbaro è adesso seconda, in compagnia della Gioiese, vincente di misura sulla Bagnarese grazie al secondo gol stagionale di Spanò, e del Capo Vaticano, al quale va il derby vibonese con la Rombiolese, vinto per 4-2. A quota sei sale il Brancaleone che piega l’Africo con un gol di Rubertà, raggiungendo in classifica Borgo Grecanico, Ravagnese e Caraffa, tutte vittoriose nelle partite giocate sabato (clicca qui per il focus sugli anticipi).

