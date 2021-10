Promozione B, classifica marcatori: Postorino aggancia la vetta

Tre gol in tre partite per l'ex attaccante di Bocale e Reggiomediterranea, agganciati in vetta Vigoroso, Sanchez e Giglio

Tre partite, altrettanti gol segnati per Tonino Postorino, autore del vantaggio del Ravagnese nel derby con il San Gaetano, gol dell’ex tra le altre cose per lui, salito in vetta alla graduatoria dei cannonieri del Girone B di Promozione, raggiungendo il compagno di squadra Vigoroso, l’attaccante della Gioiese Sanchez e il bomber della capolista Sporting Catanzaro Lido, Giglio. Seconda rete nel torneo per Pietro Romeo del Borgo Grecanico, Ivan Rubertà del Brancaleone, Nico Spanò della Gioiese e Velio Passafaro del Caraffa.

CLASSIFICA MARCATORI

3 gol: Sanchez (Gioiese), Postorino, Vigoroso (Ravagnese), Giglio (Sporting CZ Lido)

2 gol: Gligora (Africo), Romeo (Borgo Grecanico), Rubertà (Brancaleone), Passafaro, Silvano (Caraffa), Morabito (Compr. Archi), Spanò, Tomasco (Gioiese), Denaro (Vallata del Torbido)

1 gol: 39 calciatori