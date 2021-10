Il punto sulla Serie B: non si ferma più il Pisa! Cadono Brescia e Monza

Si è conclusa la settimana giornata di Serie B, giornata che anticiperà la pausa nazionali: si tornerà in campo tra 12 giorni. Verdetti importanti in questa giornata: dalla prima vittoria del Vicenza, al dominio Pisa fino alla crisi del Crotone. Apre la giornata il big match tra Lecce e Monza, con i salentini che si impongono per ben 3-0, seconda sconfitta stagionale per i brianzoli che restano ancora distanti dalla zona play-off. Prima vittoria stagionale per l’Alessandria ai danni del Cosenza, i grigiorossi nonostante le ottime prestazioni fornite da iniziò stagione non erano mai riusciti a portare a casa i tre punti; partita amara per i lupi che si fermano dopo 4 risultati utili consecutivi. Continua ad essere decisivo Orij Okwonkwo, l’attaccante del Cittadella ha siglato la quarta rete in sei partita, portato i granata a trionfare al Benito Stirpe contro il Frosinone. Non riesce ad ottenere i tre punti il Crotone, andando in vantaggio grazie ad una doppietta di Canestrelli, i pitagorici si sono fatti raggiungere nella ripresa dall’Ascoli, forti soprattutto della superiorità numerica data proprio dall’espulsione di Canestrelli. Continua a macinare punti la Cremonese, la compagine lombarda si è imposta sulla Ternana; trascinata dai giovani ed Juventus Fagioli e Zanimacchia, la squadra grigiorossa è ferma in zona play-off. Continua a vincere il Pisa: toscani, soli in vetta a +4 punti, si sono imposti sulla Reggina grazie ad un rigore siglato dal solito Lorenzo Lucca e un’autorete di Cionek; giornata amara per gli amaranto che raccolgono la prima sconfitta stagionale. Pareggiano SPAL e Parma, le due nobili decadute non sono andate oltre il 2-2 e si dividono un punto che non serve a nessuna delle due compagini, entrambe lontane dalle posizioni play-off. Colpaccio del Como in casa del Brescia, le rondinelle, dopo tante prestazioni convincenti, sono cadute in casa contro Como formato maxi. Ottiene la prima vittoria, e i primi punti stagionali, il Vicenza; i biancorossi si sono imposti sul Pordenone, condannando i ramarri all’ultima posizione. Chiede la giornata il pareggio a reti bianche tra Benevento e Perugia.

Santo Nicolò