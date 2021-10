Eccellenza, Reggiomed leader solitaria, sorrisi per Gallico Catona e Locri

La terza giornata del campionato di Eccellenza promuove la Reggiomediterranea nel ruolo di capolista solitaria: la squadra di Misiti, unica a punteggio pieno, pare già pronta per abbozzare un tentativo di fuga, anche se la stagione è ancora agli inizi. Gli amaranto conquistano l’intero bottino battendo 4-2 il Boca Nuova Melito nel derby (clicca qui per tabellino e commento del match), dilagando con Padin, l’autogol di Carubini e la doppietta di Lancioni, prima dei due gol dell’ex firmati da Zampaglione che rimette quasi in partita i biancorossi, ancora a caccia della prima vittoria.

Alle spalle della Reggiomed c’è un quartetto di squadre a quota sei: il Locri, vincente nel derby ionico con il Roccella grazie al gol di Carella nel finale; la sorprendente Bovalinese, vittoriosa nell’altro derby della locride in casa del Gioiosa, in gol ancora Espanet e Verteramo, pari momentaneo di Khanfri; il CotroneiCaccuri, che ha conosciuto in casa del Gallico Catona il primo stop del suo torneo, in gol per i reggini Sabatino e Lancia dal dischetto; la Morrone, che avanti con Trombino a Sersale, viene ribaltata dalla doppietta di Nesticò.

La Stilomonasterace va vicina più volte al colpo grosso contro la temibile Paolana ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Botta e risposta nel primo tempo tra Acri e Soriano, con gli ospiti avanti grazie a Pesce e il pari locale di Crispino. Primi punti nel torneo per lo Scalea che grazie ad una rete di Caruso batte l’Isola Capo Rizzuto.

