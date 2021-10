Eccellenza, la Reggiomediterranea vince il derby, il Boca N. Melito si sveglia tardi

ECCELLENZA – 3^ giornata

Reggiomediterranea-Boca N. Melito Admo 4-2

Reggiomediterranea: G. Morabito, Marino (14’st Lanza), Zimbalatti, Lopez, Faye, Cordova, Semenzin (17’st Verduci), Gonzalez (14’st Ramacciotti), Padin (10’st Stefanazzi), Puntoriere (46’st Dalloro), Lancioni. A disposizione: De Benedetto, A. Foti, Franzò, Sarica. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Boca N. Melito: Falduto (22’pt Parisi), Wojcik, Neri (39’st Benedetto), Ambrogio, Carubini, Araniti, Zampaglione, Arigò, Carrozza (11’st C. Morabito), G. Foti, Bianchini. A disposizione: Siclari, Letizia, Cuzzola, Focà, Muzzupappa, Campolo. Allenatore: Cosimo Saviano.

Arbitro: Crovatta di Città di Castello; assistenti Mazza e Romeo di Reggio Calabria.

Marcatori: 11’pt Padin (RM), 14′ autogol Carubini (RM), 47′ Lancioni (RM); 1’st Lancioni (RM), 12′ Zampaglione (BNM), 18′ Zampaglione (BNM).

Croce Valanidi – Reggiomediterranea sola in vetta alla classifica di Eccellenza dopo tre turni grazie al successo nel derby contro il Boca N. Melito, una vittoria ottenuta al termine di una partita emozionante che gli amaranto hanno dominato per un’ora, in particolare nel punteggio, rischiando tuttavia di subire nel finale una clamorosa rimonta, tra la reazione d’orgoglio ospite e un certo appagamento dovuto all’ampio margine.

La squadra di Misiti passa alla prima occasione: 11′, traversone basso di Semenzin, Padin con la punta del piede anticipa Falduto in uscita. Il raddoppio arriva a stretto giro, con ancora Semenzin protagonista: l’argentino effettua un tiro-cross che centra il connazionale Carubini, difensore del Boca N. Melito, la sfera cambia direzione e s’insacca spiazzando Falduto. L’estremo biancorosso al 20′ è costretto a lasciare il campo a causa di un colpo fortuito subito da Padin in occasione del primo gol, al suo posto Parisi a sua volta in condizioni non ottimali e subito chiamato all’intervento su un corner diretto in rete di Gonzalez. La squadra di Saviano cresce alla distanza ma pericoli concreti per Morabito non ne arrivano. In pieno recupero la Reggiomed cala il tris con la ripartenza fulminea di Puntoriere, lo scarico a destra per Lancioni e il diagonale vincente di quest’ultimo.

La ripresa comincia con gli stessi ventidue del primo tempo, ma soprattutto parte come si era conclusa: dopo appena 30″ ancora Lancioni insacca su assist rasoterra di Semenzin. Lo schiaffo del 4-0 paradossalmente risveglia l’orgoglio della squadra di Saviano, il quale inserisce un’altra punta, il giovane Morabito, per tentare una rimonta disperata. Al 12′ traversone da destra per il nuovo entrato che non arriva all’impatto con il pallone, ci arriva invece sul secondo palo Zampaglione che accorcia le distanze. Al 18′ le speranze del Boca N. Melito si riaccendono ancor di più: punizione di Foti, dopo una sponda arriva lo stacco di Wojcik che colpisce la traversa, sulla ribattuta si avventa ancora Zampaglione che di testa firma una doppietta da ex. Con quasi mezz’ora ancora da giocare, i biancorossi iniziano a pensare alla clamorosa rimonta e al 34′ al “Longhi-Bovetto” corrono grandi brividi, quando Foti batte una punizione corta per Bianchini, il cross dell’argentino viene prolungato due volte, ancora Wojcik irrompe dalla parte opposta, conclusione al volo e palla che si stampa contro il palo. Regge il doppio vantaggio della Reggiomediterranea, che rischia poi solamente nel recupero, sempre con Zampaglione che in spaccata va vicino alla tripletta, murato in uscita dall’ottimo Morabito.

Al fischio finale fa festa la Reggiomediterranea, capolista solitaria del torneo di Eccellenza; tanti rimpianti per il Boca N. Melito, svegliatosi tardi e ancora a caccia della prima vittoria.