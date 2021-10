Eccellenza, classifica marcatori: comandano Padin e Trombino

Doppiette di Lancioni e Zampaglione nel derby reggino di Croce Valanidi e per Nesticò nel successo in rimonta del Sersale sulla Morrone

In gol anche nella terza giornata di Eccellenza, Franco Padin ha dato il via al successo della Reggiomediterranea nel derby con il Boca N. Melito, siglando la sua quarta rete in campionato, al pari di Alfredo Trombino, la cui realizzazione illude la Morrone, battuta in rimonta dal Sersale, dove si segnala la doppietta di Matteo Nesticò. Altre due doppiette sono arrivate sempre nel derby di Croce Valanidi: Nicolas Lancioni è balzato a quota 3 tra i marcatori, alle spalle del compagno di squadra Padin, mentre Mimmo Zampaglione ha realizzato contro la sua ex squadra i primi gol con la maglia del Boca N. Melito.

CLASSIFICA MARCATORI

4 gol: Trombino (Morrone), Padin (Reggiomediterranea)

3 gol: Franco (CotroneiCaccuri), Lancioni (Reggiomediterranea)

2 gol: Zampaglione (Boca N. Melito), Espanet (Bovalinese), Piperissa (CotroneiCaccuri), Prete (Morrone), Gonzalez (Reggiomediterranea), Nesticò (Sersale)

1 gol: 29 calciatori

Autogol: 2