Serie B, 7^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Si riprenderà dopo la pausa per le nazionali

Si è chiusa con il pareggio nel posticipo tra Benevento e Perugia, la settima giornata del campionato di serie B. Nella prossima settimana il torneo sarà in pausa per gli impegni delle nazionali, si tornerà in campo sabato 16 ottobre. Di seguito i risultati della settima giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno:

RISULTATI settima giornata di serie B: Lecce-Monza 3-0; Alessandria-Cosenza 1-0; Frosinone-Cittadella 0-1; Crotone-Ascoli 2-2 ; Cremonese-Ternana 2-0; Pisa-Reggina 2-0; Spal-Parma 2-2; Brescia-Como 2-4; Pordenone-Vicenza 2-4; Benevento-Perugia 0-0.

CLASSIFICA: Pisa 19, Cremonese 15, Brescia 14, Lecce 14, Ascoli 13, Cittadella 12, Benevento 12, Frosinone 10, Reggina 10, Cosenza 10, Perugia 10, Monza 9, Parma 9, Spal 8, Ternana 7, Como 6

Crotone 4, Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.

Prossimo Turno (16 ottobre 2021)

Pordenone-Ternana

Ascoli-Lecce

Vicenza-Reggina

Crotone-Pisa

Cosenza-Frosinone

Perugia-Brescia

Como-Alessandria

Cremonese-Benevento (domenica 17 OTTOBRE)

Parma-Monza (domenica 17 OTTOBRE)

Cittadella-Spal (domenica OTTOBRE)