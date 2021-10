Addio Leone, Puggioni: “Hai insegnato il coraggio di vivere la sofferenza con forza e speranza”

Sono tantissimi in queste ore i messaggi dedicati a Daniel Leone, giovane portiere prematuramente scomparso dopo aver lottato per anni contro un tumore. Tra questi, molto toccante, il pensiero di Christian Puggioni, ex portiere amaranto come Daniel, che ha affidato ai social tutto il suo dolore:

“Eri poco più di un ragazzino, quando al Sant’Agata, con quello sguardo sveglio e gli occhi illuminati dalla voglia di difendere una porta, mi chiedevi facendo tuoi, i segreti del mestiere, dell’ultimo baluardo della difesa. – scrive Puggioni – Ho sempre apprezzato la tua tenacia, e ho fatto il tifo per te, sempre.Ogni tua vittoria, era una mia vittoria. Ecco un altro giovane che emergerà! Dicevo tra me e me. Poi la notizia che mai vorresti avere. In silenzio, da lontano, sempre nel rispetto della tua dignità e della tua forza d’animo, ho continuato a fare il tifo per te, ancora più forte. Dopo 4 anni di battaglia, però, oggi non ci sei più. Il vuoto che lasci è immenso, e qualcuno potrebbe pensare che hai perso la partita più importante della tua vita. Povero sciocco. Sì perché Daniel, hai vinto. Hai vinto, insegnando a tanti, la dignità di affrontare i veri problemi della vita. Hai insegnato, il coraggio di vivere la sofferenza con forza e speranza. Hai insegnato, che si può lasciare il proprio nome, marchiato a fuoco nella memoria delle persone, con l’esempio e il coraggio. Buon ultimo volo Daniel LEONE”