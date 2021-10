Under 17 Elite, stilati i calendari: si parte subito con il derby reggino

La LND Calabria ha stilato l’atteso calendario del prestigioso campionato giovanile Elite riservato alla categoria Under 17, intitolato alla memoria di Piero Lo Guzzo. Le migliori rappresentative under 17 della regione si contenderanno un titolo che non viene assegnato ormai dal 2019. In lizza tra le dodici aspiranti ci sono tre squadre reggine: Boca Nuova Melito, Locri e Segato. Lunghe trasferte le attendono, dato che ben metà delle partecipanti sono di Cosenza o della provincia cosentina. Calcio d’inizio del campionato in programma domenica 10 ottobre, torneo subito nel vivo con il derby reggino tra Segato e Boca N. Melito, mentre il Locri ospiterà il Real Cosenza; sempre nei primi 90′ ci sarà anche il derby lametino tra Academy Lamezia e Calcio Lamezia. Ultima giornata prevista per domenica 3 aprile 2022.

Il programma della prima giornata del campionato Under 17 Elite “Piero Lo Guzzo”

Academy Lamezia-Calcio Lamezia

Locri-Real Cosenza

Marca-Sporting Club Corigliano

Pro Cosenza-Morrone

Segato-Boca Nuova Melito

Virtus Soverato-Taverna