Promozione, gli anticipi: bottino pieno per Ravagnese e Borgo Grecanico

Si sono disputati tre anticipi per la terza giornata del Girone B di Promozione, con il fattore campo predominante. A Croce Valanidi ha prontamente ritrovato la vittoria il Ravagnese, battendo il San Gaetano Catanoso per 2-0; un gol per tempo per la squadra biancoazzurra, a segno con l’ex Tonino Postorino nella prima frazione e con Pangallo nella ripresa. Per la matricola San Gaetano ancora nessun punto ottenuto in questa nuova avventura ma i progressi della squadra di Scevola si vedono, i calciatori per far bene ci sono e i risultati arriveranno a breve.

Seconda vittoria di fila per il Borgo Grecanico che batte 2-1 il Melicucco, al termine di una partita molto nervosa. Avanti la formazione melitese con Nucera che ribadisce in rete un rigore calciato da Iamonte e respinto dal portiere ospite Romeo; subito dopo Melicucco in dieci e gli animi si surriscaldano. In avvio di ripresa i pianigiani raggiungono il pari con un gran gol di Macrì che trova il sette dal limite dell’area, ma a 9′ dal termine un tiro dalla distanza di Romeo trova complice involontario l’omonimo portiere del Melicucco che si lascia sfuggire il pallone in fondo alla rete. Proprio contro il Borgo aveva perso in rimonta il Caraffa, tornato a vincere tra le mura del Centro Tecnico Federale di Catanzaro contro il San Giorgio, battuto per 2-0.