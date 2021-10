Prima Categoria, stilati i calendari: 1^ giornata in programma domenica 10

Il via il 10 ottobre 2021, ultima giornata il 22 maggio 2022; soste previste il 26 dicembre e il 2 gennaio per le feste natalizie il 17 aprile per la Pasqua

La LND Calabria ha provveduto alla compilazione dei calendari dei quattro gironi di Prima Categoria per la stagione 2021/2022. Prima giornata in programma domenica prossima, il 10 ottobre; senza soste, si giocherà fino a domenica 19 dicembre, quando sarà in programma l’undicesimo turno, poi la sosta natalizia e la ripresa del torneo il 9 gennaio 2022. Ultima di andata il 30 gennaio mentre il match conclusivo del campionato è previsto per il 22 maggio, con una sola pausa in concomitanza della Pasqua, il 17 aprile, tra la venticinquesima e la ventiseiesima giornata.

Questa la prima giornata del Girone D

CS Lazzaro-Catona

Deliese-Bianco

Nuovo Polistena-AC Scillese

Palizzi-Pro Pellaro

Palmese-Ardore

Pol. Bovese-Villese

Saint Michel-Santa Cristina

Siderno-Asisport Taurianovese