Pisa-Reggina, le pagelle amaranto: ingenuità di Micai, a Cortinovis manca solo il goal

La Reggina impatta in casa della capolista Pisa rimediando il primo ko del campionato (2-0). Di seguito, le pagelle di RNP:

Micai 4,5: al netto dell’imprevedibile autogoal di Cionek, para tutto ciò che c’è da parare. L’ingenuità che gli costa il cartellino rosso in occasione del rigore, però, rovina quanto di buono fatto e costringe la sua squadra a giocare in 10 per oltre 20 minuti…

Lakicevic 5: alterna buone giocate a momenti di difficoltà. Il cross in area è l’aspetto su cui può e deve ancora migliorare molto

Cionek 5: una sua deviazione nella porta sbagliata regala il vantaggio ai pisani dopo soli 6′. La voglia di rivalsa c’è, ma l’errore resta..

Regini 5,5: cade in area assieme a Lucca in occasione del rigore, ma la sensazione è che il primo a commettere fallo sia stato proprio l’attaccante nerazzurro (l’ultimo a cadere tra una trattenuta e l’altra). Poche sbavature nel corso della gara

Liotti 5,5: esce a causa di un problema muscolare. Dal 66′ Di Chiara 5,5: chiamato alle armi in un momento difficile, lotta come può e con intensità

Hetemaj 5: meglio in fase di copertura anziché in quella di impostazione, dove perde una grande quantità di palloni. Fatica a costruire, spesso impreciso. Dal 77′ Bianchi s.v.

Crisetig 6: il suo ripiegamento volto all’impostazione dal basso è un aspetto prezioso in fase di costruzione. Quando ritarda nel movimento, i difensori vanno al lancio lungo con scarsi risultati. Si conferma metronomo del centrocampo..

Laribi 5,5: bene a fasi alterne. Nella ripresa ha tra i piedi la potenziale palla del pareggio, ma la sua conclusione viene leggermente deviata da Nicolas. Dal 66′ Turati 5,5: sfiora il pallone calciato da Lucca dagli undici metri, non riuscendo ad evitare la rete. Risponde bene alle conclusioni dei nerazzurri.

Cortinovis 6: danza sulla linea dei trequartisti, pressa alto, torna a ripiegare fino alla linea del centrocampo e va vicinissimo al goal del pareggio, negatogli da Nicolas con un intervento superlativo. Avrebbe meritato il goal. Dal 60′ Bellomo 5,5: cerca di prendere le redini della squadra in una situazione di per sé critica.

Rivas 5,5: corre ma non punge. E’ sul pezzo, ma sembrerebbe con meno aggressività del solito..

Galabinov 5,5: spaventa il Pisa con i suoi centimetri ma, concretamente, non riesce a punirlo. Dal 77′ Montalto s.v.

Aglietti 5,5: un autorete, un rigore dubbio, oltre venti minuti in dieci uomini ed una serie di palle goal create. La Reggina ha dimostrato di esserci, non gettando mai la spugna e risultando anche un po’ sfortunata in alcune circostanze (senza togliere gli oggettivi errori in fase di finalizzazione). Il primo ko del campionato arriva in casa della capolista…