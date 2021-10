Pisa-Reggina, il commento: gli amaranto sprecano, i toscani volano

Il Pisa sblocca subito il punteggio con Birindelli che trova la deviazione scomposta di Cionek. La squadra di D’Angelo dimostra subito uno strepitoso stato di forma, corre è molto, aggredendo ogni zona del campo senza lasciare spazi. Risposta amaranto affidata a Liotti, che spedisce alto su schema d’angolo e soprattutto a Cortinovis il cui tiro ravvicinato a colpo sicuro trova la respinta fortunata di Nicolas. Poi Galabinov sfiora il pari dal limite, mentre Gucher impegna Micai.

Ripresa che inizia con gli amaranto subito in attacco, Laribi imbeccato da Rivas spara alto da buona posizione. Poi succede l’irrimediabile: Lucca e Regini si strattonano in area amaranto, il centravanti locale va a terra, per l’arbitro è rigore, tra le proteste amaranto per la trattenuta iniziale di Lucca. Si accende una mischia con Micai che strattona Birindelli e si becca il rosso diretto. Reggina in dieci, Lucca dal dischetto raddoppia e sigla la sua sesta rete stagionale. La gara in pratica finisce qui.