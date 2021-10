Pisa-Reggina, D’Angelo: “Gara complicata, bene essere riusciti a vincerla”

Il Pisa resta capolista imbattuta. Alla fine della gara vinta contro la Reggina, queste le dichiarazioni del tecnico dei toscani Luca D’Angelo: “Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio ed abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare, in una gara complicata. La Reggina poi è cresciuta ed ha avuto l’occasione dove Nicolas è stato molto bravo, ma anche noi ne abbiamo avute. Abbiamo affrontato una squadra solida, esperta e ben organizzata che era imbattuta, bene per noi che siamo riusciti a portare a casa la vittoria, non dobbiamo pensare di esser diventati la miglior squadra del mondo perché così non è”.