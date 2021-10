Pisa-Reggina, Aglietti: “La sconfitta di oggi deve farci crescere dal punto di vista del carattere”

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Pisa, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni di Reggina TV. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE E APPROCCIO – “La prestazione di oggi è convincente, ci mancano ancora la cattiveria e la consapevolezza di avere i mezzi per poter fare risultati importanti contro grandi avversarie come il Pisa. Noi siamo entrati in partita tardi mentre loro sono partiti molto forte, ma una squadra esperta come la nostra deve aspettarsi questo tipo di approccio da parte degli avversari. La sconfitta di oggi deve farci crescere dal punto di vista del carattere.”

CONCRETEZZA SOTTO PORTA – “Oggi purtroppo siamo mancati dal punto di vista realizzativo, non riuscendo a concretizzare le diverse occasioni da rete create nell’arco del match. Non sono scontento della prestazione, la differenza oggi l’ha fatta la cattiveria e la determinazione con le quali il Pisa è andato a concludere sotto porta. A livello caratteriale pretendo sicuramente qualcosa in più dalla mia squadra.”

RIGORE – “Il calcio di rigore è netto, c’è poco da commentare. Il contatto in area di rigore con Vasco è evidente, Lucca è stato abile nel difendere palla e girarsi velocemente, procurandosi il penalty.”

ESPULSIONE – “L’espulsione è stata un’ingenuità enorme. Con Micai parleremo dell’episodio in privato. Prima dell’espulsione eravamo in pieno controllo del match e nel secondo tempo abbiamo avuto anche alcune occasioni importanti con Galabinov e Laribi. L’inferiorità numerica e il rigore hanno chiuso definitivamente la partita.

