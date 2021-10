Termina con il risultato di 2-0 la settima giornata di serie B per la Reggina, che all’Arena Garibaldi deve cedere il passo alla capolista Pisa. L’autorete di Thiago Cionek e il goal messo a segno da Lorenzo Lucca nella ripresa condannano gli amaranto alla prima sconfitta stagionale.

Di seguito i Top&Flop del match a cura di RNP:

TOP

Cortinovis – Il talentino scuola Atalanta ha classe e personalità da vendere, mettendo in mostra ancora una volta le sue qualità nel match dell’Arena Garibaldi. Schierato nuovamente titolare da Aglietti, Cortinovis va ad un passo dall’ 1-1 nel primo tempo, con l’ex portiere amaranto Nicolas che gli nega la gioia del primo gol in maglia amaranto con una parata strepitosa.

Lucca – Il giovane attaccante classe 2000 continua a incantare e stupire tutti e contro la Reggina mette a segno il suo sesto centro in 7 gare di campionato. Lucca si dimostra avversario scomodo da contenere per le difese del campionato di B, con Regini e Cionek che soffrono vistosamente la fisicità del numero 9 nerazzurro. Nel primo tempo è proprio il centravanti piemontese a dare il via all’azione dalla quale scaturisce l’autogol di Cionek, mentre nella ripresa è abile a procurarsi e a trasformare il rigore che chiude definitivamente i giochi.

FLOP

Micai – Prima frazione da incorniciare, secondo tempo da dimenticare: incolpevole sull’ autorete di Cionek, l’estremo difensore amaranto blinda la porta ed è abile a neutralizzare prima la conclusione a botta sicura di Gucher da pochi passi al minuto 40′ e successivamente il tiro dalla distanza di Lucca, ma l’espulsione rimediata nella ripresa per aver colpito al volto Birindelli è un’ingenuità colossale, che vanifica quanto di buono fatto fino ad allora.

Santo Romeo