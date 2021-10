LIVE! Pisa-Reggina, primo ko per gli amaranto, FINALE

Settima giornata di campionato all’Arena Garibaldi di Pisa, dove a partire dalle ore 16.15 si affronteranno Pisa e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

PISA-REGGINA 2-0 (6′ aut. Cionek, 68′ Lucca rig.)

TRIPLICE FISCHIO DI COLOMBO! IL PISA BATTE LA REGGINA 2-0, PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER GLI AMARANTO DI MISTER AGLIETTI

Il Pisa chiude in avanti

93′ AMMONIZIONE PISA- Giallo per Caracciolo

91′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Di Chiara

Cinque minuti di recupero

Battute finali in quel di Pisa, Reggina verso il primo ko in campionato

84′ SOSTITUZIONE PISA- Dentro Masucci, fuori Lucca

84′ Gran botta da fuori di De Vitis, turati manda in corner

82′ Palo di Beruatto! Percussione dell’esterno nerazzurrro, palla che colpisce il palo e torna in campo

81′ SOSTITUZIONE PISA- Fuori Nagy, dentro De Vitis

77′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Galabinov ed Hetemaj, dentro Montalto e Bianchi

74′ Rivas! Palla di poco a lato dal palo, amaranto anche un po’ sfortunati

Si infiamma lo stadio del Pisa, tifosi in delirio dopo il raddoppio

68′ Raddoppio del Pisa! Lucca insacca in rete, Turati non ci arriva: 2-0 all’Arena Garibaldi

Il portiere amaranto si piazza subito sulla linea di porta, davanti a sé, dagli undici metri, c’è Lucca

67′ Fuori Liotti dentro Di Chiara, fuori Laribi dentro Turati

64′ Reggina in dieci uomini! Rosso per Micai che avrebbe rifilato un cazzotto ad un avversario

64′ Calcio di rigore per il Pisa! Regini bracca Lucca in area di rigore

62′ Liotti lascia il campo per un problema muscolare

60′ SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Bellomo, fuori Cortinovis

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE PISA- Dentro Marsura e Piccinini, fuori Cohen e Tourè

57′ Laribi! Salva ancora Nicolas! Ottima palla tagliata di Rivas per l’inserimento per vie centrali di Laribi, il quale controlla e calcia in porta, trovando la leggera deviazione del portiere brasiliano. L’arbitro, comunque, non concede il corner

56′ Colpo di testa fuori misura di Galabinov sugli sviluppi del calcio d’angolo

55′ Rivas! L’honduregno avanza n area e calcia in porta, trovando la deviazione di Leverbe in corner

53′ Uscita con personalità della squadra di Aglietti, ma il cross di Lakicevic viene facilmente intercettato da Nicolas

Si fanno sentire i tifosi amaranto presenti all’Arena Garibaldi

Ritmi abbastanza elevanti in questo avvio di ripresa

47′ Lucca! E’ del Pisa il primo squillo della ripresa. Conclusione dalla distanza del giovane attaccante e grande risposta di Micai

SI RICOMINCIA! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-REGGINA

46′ SOSTITUZIONE PISA- Dentro Sibilli, fuori Gucher

FINE PRIMO TEMPO! PISA AVANTI DOPO I PRIMI 45′, REGGINA CON TUTTO IL SECONDO TEMPO DAVANTI PER PROVARE A TROVARE IL PAREGGIO

Un minuto di recupero

45′ Galabinov! Apertura di Crisetig per Liotti, cross al volo di quest’ultimo per l’attaccante bulharo, che impatta male e manda il pallone sul fondo

43′ Calcio d’angolo Pisa: Leverbe non impatta al meglio e manda il pallone sul fondo

40′ Gucher! Gran tiro del calciatore nerazzurro in area di rigore, gran parata di Micai che manda il pallone in corner.

Calabresi in crescita in questa seconda metà di primo tempo

37′ Galabinov! Controllo di petto e conclusione al volo del gigante bulgaro, la cui conclusione, deviata, termina sul fondo

34′ Gucher tenta il tiro dalla distanza, telefonato per Micai

31′ Ancora Cortinovis! Schema su calcio di punizione degli amaranto, con il pallone che arriva a rimorchio per Cortinovis, il quale calcia a giro ma trova la pronta risposta di Nicolas

28′ Cortinovis! Che parata di Nicolas! Sponda di testa in area di Rivas prima e Galabinov poi, pallone che finisce davanti a Cortinovis, che da pochi passi calcia a botta sicura e trova la respinta con una mano dell’ex portiere amaranto, che tiene in piedi il vantaggio dei suoi

I calabresi reagiscono timidamente allo svantaggio, manovra farraginosa della squadra di Aglietti

Pisa pericoloso quando si aggira nei pressi dell’area amaranto: i nerazzurri reclamano un calcio di rigore per un contatto tra Gucher e Regini

21′ Liotti spara alto! Doppio corner per la Reggina, che nell’ultimo mette in atto uno schema: pallone rasoterra per Liotti che, da solo e a ridosso dell’area di rigore, calcia il pallone in curva

Reggina priva di spunti in fase offensiva: amaranto spesso alla ricerca del lancio lungo

12′ Corner dritto in porta di Gucher, Micai ci mette una mano e manda in corner dal lato opposto

Sugli sviluppi del corner, lo stesso Liotti calibra male la misura del cross, palla che si spegne abbondantemente sul fondo

10′ Reggina in avanti alla ricerca del pareggio: conclusione di Liotti dal limite dell’area, deviata in corner

Errore in fase di copertura per il centrale amaranto, che in spaccata devia involontariamente il pallone nella propria porta

6′ VANTAGGIO PISA! Lucca serve a rimorchio Birindelli, traversone basso di prima intenzione e deviazione in porta del difensore amaranto Cionek, che batte Micai. Nerazzurri avanti.

Lancio fuori misura per Rivas

2′ Primo corner per i padroni di casa: Leverbe colpisce di testa ma il pallone è alto sopra la traversa

1′ Primo pallone giocato dai nerazzurri, Reggina subito sulla difensiva

PARTITI! INIZIA PISA-REGGINA!

Consueto completo nerazzurro per i padroni di casa; maglia e pantaloncino bianco, invece, per i calabresi di Aglietti.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, manca pochissimo al calcio d’inizio di Pisa-Reggina

A breve l’ingresso delle due squadre in campo, in un’Arena Garibaldi sold out

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Gucher; Cohen, Lucca. A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Sibilli, Mastinu, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini, Marsura Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti; Hetemaj, Crisetig; Laribi, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Di Chiara, Bianchi, Gavioli, Ricci, Bellomo, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Francesco Fiore di Barletta.