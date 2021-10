Pisa-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Pisa e Reggina in campo alle 16:15 per la settima giornata di serie B. Nell’ultimo turno di campionato gli amaranto non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida interna contro il Frosinone, mentre i nerazzurri sono reduci dall’ 1-1 contro il Parma, primo pareggio stagionale dopo le 5 vittorie conquistate nelle prime 5 gare di campionato. Trasferta storicamente ostica per la Reggina, che nei 7 precedenti ufficiali in terra toscana è riuscita ad ottenere solamente una vittoria. Il bilancio complessivo per le due formazioni è di un successo per parte e ben 5 pareggi, di cui quattro terminati con il risultato di 0-0. Gli uomini di Aglietti cercano l’impresa tra le mura nemiche dell’Arena Garibaldi contro la capolista Pisa, in una sfida che si preannuncia tra le più combattute ed emozionanti di questo turno di B.

Probabile formazione Pisa

Diverse le assenze in casa Pisa, con mister D’Angelo che dovrà fare a meno di Quaini, Berra, Siega e Kucich. Corsa a due sulla fascia sinistra tra Beruatto e Birindelli, con il primo leggermente favorito. A completare la difesa a protezione dell’ex di turno Nicolas Andrade ci saranno Hermannsson, Leverbe e Caracciolo. Il centrocampo dei nerazzurri sarà affidato ancora una volta a De Vitis, con Tourè e Marin nel ruolo di mezzali. Cohen leggermente in vantaggio rispetto a Gucher per affiancare l’insostituibile Lucca al centro dell’attacco, con Sibilli che agirà sulla trequarti. PISA (4-3-1-2) – Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, De Vitis, Marin; Sibilli; Cohen, Lucca. All. D’Angelo

Probabile formazione Reggina

Contro i nerazzurri, mister Aglietti dovrebbe confermare nuovamente il 4-2-3-1 utilizzato in occasione dei match contro Pordenone e Frosinone. Con Adjapong e Menez ancora out, probabile partenza dal 1’ minuto per Bellomo e Rivas in attacco, con Ricci e Galabinov che andrebbero a completare il reparto offensivo. Chiavi del centrocampo affidate al duo Hetemaj-Crisetig , mentre Lakicevic e Di Chiara agiranno sulle corsie laterali. Stavropoulos si candida per una maglia da titolare al centro della difesa (il greco parte favorito rispetto a Regini) insieme a Cionek, davanti all’estremo difensore Micai. REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Bellomo, Rivas, Galabinov. All. Aglietti

Pisa-Reggina pronostico Reggina di mister Aglietti che parte ampiamente sfavorita secondo Sisal Matchpoint e Snai, con il segno 2 quotato a 3.40 rispetto alla vittoria dei toscani quotata 2.30. Segno X equivalente per i due bookmakers (quota 3.00). Interessante anche il segno MULTIGOAL OSPITE 1-2 a quota 1.60 (Sisal).