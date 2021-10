Reggina verso Pisa, due assenti e una possibile sorpresa

Domani pomeriggio (inizio ore 16:15) la Reggina sarà impegnata a Pisa. Contro l’imbattuta capolista di D’Angelo, la compagine amaranto dovrà fare ancora a meno di Jeremy Menez e Claud Adjapong, entrambi infortunati e ormai fuori dalla gara di Crotone.

Il tecnico Alfredo Aglietti potrebbe optare per un cambio nella formazione titolare: scalpita, infatti, Karim Laribi dopo la buona prova offerta contro il Frosinone. In panchina potrebbe finire Federico Ricci, calciatore che al momento non è ancora riuscito a far valere tutte le proprie qualità. In difesa Vasco Regini verso la conferma, così come Galabinov al centro dell’attacco.