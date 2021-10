Pisa-Reggina, la probabile formazione amaranto: Bellomo sulla trequarti, una maglia per due in difesa

E’ una Reggina dalle grandi potenzialità e allo stesso tempo con ampi margini di miglioramento quella di Alfredo Agliettti, che domani pomeriggio sarà chiamata ad esaltarsi in casa della capolista Pisa. Agli amaranto servirà una grande prestazione per competere contro una squadra che, finora, ha meritato il primato in classifica a suon di gare autoritarie.

Rifinitura in quel di Tirrenia per gli amaranto, che all’Arena Garibaldi non dovrebbero presentarsi con grosse novità di formazione. Possibile conferma per almeno 9/11 della squadra vista contro il Frosinone, con un’incognita legata alla difesa e che riguarda il ballottaggio Stavropoulos-Regini, con il greco che potrebbe tornare in coppia con Cionek dopo due turni di stop.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Hetemaj; Ricci, Bellomo, Rivas; Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Stavropoulos-Regini 51-49%

INDISPONIBILI: Ménez, Adjapong, Ejjaki